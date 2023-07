Ouvidoria da Prefeitura de Osasco lança plataforma online de atendimento

A Ouvidoria Geral da Prefeitura de Osasco, orgão direto de atendimento ao cidadão, lançou a plataforma online “Fala Cidadão”, canal de atendimento online gratuito, rápido e que integra os demais canais de atendimento da Prefeitura.

A plataforma “Fala Cidadão” pode ser acessada pelo site: https://falacidadao.osasco.sp.gov.br via computador ou smartphone. Ela permite aos moradores e trabalhadores da cidade fazer reclamações, elogios, sugestões, denúncias e solicitações do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

No entanto, a Ouvidoria não recebe solicitações de serviços como tapa-buraco, poda de árvore, retirada de entulho, iluminação pública, entre outros. Esses atendimentos são feitos exclusivamente pela Central 156, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, através do WhatsApp (11) 3651-7080 ou do chat (http://156.osasco.sp.gov.br/).

A Ouvidoria Geral está localizada na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina, na Sala 03, dentro do Paço Municipal. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além do endereço eletrônico, é possível entrar em contato pelo Fala Cidadão ligando para o 0800- 77-111-75, pelo WhatsApp: (11) 94134-0149 ou enviando um e-mail para: ouvidoria.geral@osasco.

No Canal do Youtube da Controladoria Geral de Osasco, que está vinculada à Ouvidoria Geral, há um vídeo didático intitulado “Despertando a Cidadania” produzido para ajudar a população a entender os papéis dos órgãos que atendem ao público.

“Nosso objetivo central com a ferramenta Fala Cidadão é aproximar ainda mais o cidadão da administração pública, fortalecendo a participação social”, disse Roseli Dionisio Flávio, ouvidora geral de Osasco.