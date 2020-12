Nestlé tem inscrições abertas para vagas de estágio

A Nestlé está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio contínuo na capital paulista. Os interessados têm até março de 2021 para se inscrever.

Para se candidatar é necessário estar matriculado entre o terceiro e penúltimo semestre do ensino superior de qualquer curso, ter conhecimento básico do pacote Office, inglês básico e ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia, das 9h às 16h ou das 13h às 19h.

O contrato de estágio tem duração de um ano e pode se estender a até dois anos, com possibilidade de efetivação (as oportunidades são definidas de acordo com a necessidade de cada área).

A Nestlé propõe aos selecionados um modelo “70/20/10”, ou seja, o tempo do contratado será dedicado 70% para experiência, 20% relacionamento e 10% para educação. Com isso, estão inclusos na carga horária atividades e projetos de desempenho da área, treinamentos mensais e avaliação, com feedback a cada seis meses.

Como se candidatar às vagas de estágio da Nestlé

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo do Programa de Estágio da Nestlé devem acessar o site Eureca e clicar em “Quero Participar” para fazer o cadastro online. O programa é contínuo, ou seja, deferentes vagas são abertas ao longo do ano. Caso o candidato seja aprovado, o início é imediato.