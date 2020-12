Retrospectiva 2020 | Moradora de Carapicuíba perdeu R$ 91 mil no bitcoin

Retrospectiva 2020| Durante o mês de dezembro, o Visão Oeste vai relembrar assuntos que foram destaques nesse ano. Em janeiro, uma moradora de Carapicuíba investiu R$ 131 mil em bitcoins, junto com familiares. O que a família não esperava é que só receberia R$ 40 mil do total investido, com uma perda estimada em R$ 91 mil, desconsiderando a inflação.

Gilmara Carcette dos Santos é dona de casa e contava com as economias que tinha para manter o seu tratamento médico. Ela tem doença de Behçet, (um mal crônico que pode causar inflamação nos olhos, feridas na boca, na fele e nos órgão genitais) e hipertensão intracraniana, um tipo de transtorno neurológico.

“Achei que seria um bom negócio, pois poderia usar parte do rendimento para arcar com os R$ 2,6 mil do meu tratamento de saúde. Hoje ele é pago pelo meu marido, que é autônomo”, lamentou a mulher. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

