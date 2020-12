Retrospectiva 2020 | Mulher bateu em homem que a assediou no meio da rua em Osasco

Retrospectiva 2020 | O Visão Oeste vai relembrar os assuntos que foram destaques ao longo deste ano. Em setembro, uma mulher se revoltou após ter sido assediada enquanto caminhava pela avenida Visconde de Nova Granada, em Osasco. Ela partiu para cima do rapaz, que recebeu uma série de chutes, socos e empurrões. A ação foi gravada e viralizou na web. Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

Também no mês de setembro, a Estação Osasco da CPTM inaugurou uma sala exclusiva para acolher vítimas de violência e importunação sexual nos trens e nas estações. A iniciativa faz parte do programa “Em Movimento Por Elas” lançado neste ano pela Companhia, em parceria com o Instituo Avon, para dar suporte às mulheres que queiram denunciar situações ocorridas nas dependências da Companhia. Leia a matéria completa.

Em outubro, um assediador que passou a mão em uma mulher que chegava em casa foi detido por populares, em Carapicuíba. A importunação sexual foi registrada por uma câmera de monitoramento de um imóvel próximo ao local, na avenida Inocêncio Seráfico. Clique aqui para relembrar o caso.

