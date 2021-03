Netflix divulga trailer de Os Salafrários, comédia brasileira que estreia em abril; confira

A Netflix liberou nesta quarta-feira (31) o trailer da sua nova comédia nacional Os Salafrários. A produção estrelada por Marcus Majella e Samantha Schmutz tem estreia prevista para 28 de abril.

Em os Salafrários, Clóvis (Marcus Majella) é um golpista que está sendo perseguido pela polícia logo após “passar a perna” em um grupo de japoneses e ser descoberto. Já a empreendedora Lohane (Samantha Schmutz) viu todos os sonhos irem por água a baixo ao ter o seu trailer de sanduíche rebocado por não ter alvará.

De mãos atadas e unidos pelo destino, os quase irmãos precisam aprender a conviver um com o outro novamente. Com isso, Clóvis aprende a lidar com o show de espontaneidade da irmã e a ensina um truque para garantir a sobrevivência da dupla.

Assista ao trailer de Os Salafrários, da Netflix:

