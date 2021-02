Neymar detona Karol Conká: “que mulher nojenta”

Astro do PSG e da seleção também declarou sua torcida no Paredão desta terça-feira

Neymar também faz coro às críticas à Karol Conká no BBB 21. Nas redes sociais, o jogador comentou, durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (8). “Só rindo mesmo dessa mulher! Que mulher nojenta. Alguém aí por favor manda ela pro car%l&@”.

Oxe… só rindo mesmo dessa mulher! Que mulher nojenta. Alguém aí por favor manda ela pro car%l&@ — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

O astro do PSG e da seleção brasileira também faz críticas a aliados de Karol Conká no BBB 21, como Lumena, Nego Di e Projota.

Neymar declarou que Nego Di “está no caminho certo… NO caminho certo de sair com 99% dos votos”. Sobre Lumena, o jogador afirmou: “Lá vai a chata”. Já com relação ao rapper, pediu: “Projota, você não irmão. ACORDA MERMÃOOOOOO”.

Projota ….. naoooooooo

Projota ….. você não irmão

Projotaaaa ACORDA MERMÃOOOOOO — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

Boa nego di, tá no caminho certo …. caminho certo de sair com 99% dos votos 🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

O jogador fez elogios a Sarah. Para ele, a sister “deu aula” durante o Jogo da Discórdia.

O jogador também declarou sua torcida no Paredão desta terça-feira: “Juliette, gosto muito de você … mas pelo bem do jogo eu quero que fique BIL E GIL!!!”.

Juliette, gosto muito de você … mas pelo bem do jogo eu quero que fique BIL E GIL !!! — Neymar Jr (@neymarjr) February 9, 2021

