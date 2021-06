No Dia do Orgulho LBGTQIA+, Vôlei de Osasco anuncia a jogadora trans Tifanny Abreu

Nesta segunda-feira (28), Dia do Orgulho LBGTQIA+, o Vôlei de Osasco confirmou a contratação da atleta trans Tifanny Abreu. “Osasco é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, com grandes feitos e conquistas. Por isso, temos que continuar honrando essa camisa para continuar sua grandeza. Minhas expectativas são as melhores possíveis e isso significa conquistar o máximo de títulos”, afirma a atleta.

publicidade

Primeira atleta trans a jogar em um campeonato de alto nível no Brasil, ela disputa a Superliga desde 2017. Tiffany considera a chegada em Osasco um dos pontos altos de sua carreira no vôlei. “Sempre lutei para conseguir meus objetivos e é uma imensa felicidade jogar no ginásio José Liberatti. É com esse sentimento que quero compartilhar minha nova jornada e acredito que junto com os torcedores, primeiro virtualmente e, se Deus quiser, em breve presencialmente, vamos dar de volta toda glória que o clube e os fãs merecem”, garante a ponteira.

Tifanny sempre recebeu o carinho da torcida osasquense, mesmo quando defendia o Bauru, seu primeiro time, no Campeonato Paulista e na Superliga. E não poupa elogios. “Assim como o clube é grandioso, sua torcida também é. Jogar contra Osasco no Liberatti e muito difícil, pois a torcida é apaixonada e está junta do aquecimento até o último ponto. Ter essa torcida ao nosso favor será de uma grande honra, pois é um toque de adrenalina que faz todo o time subir seu nível ao máximo para vencer. Espero que essa pandemia termine logo para que possa ter esse contato mais próximo com os torcedores”, explica a ponteira, que recentemente estrelou uma campanha publicitária da Adidas e foi alvo de ataques transfóbicos.

publicidade

“Espero que a Tifanny se sinta em casa na cidade de Osasco e no ginásio José Liberatti, onde já está sendo recebida de braços abertos por todos. Ela é uma jogadora de grande potência no ataque e no saque e tenho certeza que vai ajudar a tornar a equipe formada para a temporada 21/22 uma das mais fortes ofensivamente. Acredito que ela será muito feliz com a camisa osasquense e que também trará muita felicidade para o nosso torcedor”, ressalta o técnico Luizomar.

Quinto reforço do Osasco São Cristóvão Saúde

Tifanny é o décimo nome confirmado pelo Osasco São Cristóvão Saúde para a temporada 2021/22. É a terceira ponteira anunciada. A primeira foi Michelle Pavão, seguida por Carla. Ambas estão entre as caras novas da equipe, ao lado das levantadoras Kenya e Fabíola e da líbero Keyla. Entre as renovações estão as opostas Tandara e Karine Schossler, a líbero Camila Brait e a central Camila Paracatu.