No Mês do Cliente, Shopping Tamboré sorteia até R$ 20 mil em compras

Nesta quarta-feira, 15 de setembro, é celebrado o Dia do Cliente. Para comemorar a data, o Shopping Tamboré, em Barueri, preparou descontos e prêmios exclusivos durante todo o mês.

Clientes participantes do programa de relacionamento do shopping, poderão ganhar até R$ 20 mil em compras de acordo com a categoria que estiverem para serem utilizados em compras feitas pelo WhatsApp (11) 94128-5174, com a Assistente de Compras. A promoção é válida até 3 de outubro e o sorteio acontecerá no dia 7 do mês seguinte, via loteria federal.

Para participar, o consumidor precisa fazer parte do programa de relacionamento, em uma das categorias. Quem ainda não tem o aplicativo pode entrar em sua loja de aplicativos e buscar por “Shopping Tamboré”. É só baixar e se cadastrar para entrar para o programa.

Durante o período, para compras feitas pelo WhatsApp em qualquer operação do shopping, utilizando o serviço da Assistente de Compras, tem 20% off, limitado a R$ 200 reais de desconto.

Para comprar pelo WhatsApp, basta informar para a Assistente de Compras quais produtos que deseja e a profissional irá em busca dos itens. Após a confirmação da compra, o consumidor fará o pagamento por meio da PagSeguro e poderá escolher se deseja retirar os produtos via drive-thru ou receber via delivery, dentro do raio de entrega de 30 km. Pedidos realizados até as 17h são entregues no mesmo dia.

Além disso, os clientes que comprarem pelo aplicativo do Shopping Tamboré ainda contam com 15% na categoria 1; 25% na categoria 2; e 35% na categoria 3.

Programa de relacionamento do Shopping Tamboré:

Categoria 1: clientes com ao menos uma nota fiscal validada ou uma feita compra no APP (independentemente do valor);

Categoria 2: clientes que atingiram R$ 1.500 em compras e validaram cinco notas;

Categoria 3: clientes que atingiram R$ 3 mil em compras e validaram dez notas.

Estando em alguma dessas categorias, basta resgatar o cupom na aba de benefícios do aplicativo.

Mais informações podem ser encontradas no site do Shopping Tamboré.

