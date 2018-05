Nova escola Senai de Cotia será inaugurada nesta sexta, 25

A nova Escola Senai de Cotia (Rua Direita, altura da avenida Comendador Viana) será inaugurada nesta sexta-feira, 25, às 15 horas, pelo presidente da Fiesp e do Senai-SP, Paulo Skaf. A nova unidade recebeu investimento de R$ 45,7 milhões.

Publicidade

A unidade, que será denominada Escola Senai Ricardo Lerner, tem sete salas de aula e sete laboratórios: Controladores Lógicos Programáveis (CLP), Sistema Integrado de Manufatura (CAD/CAM), Informática, Eletroeletrônica, Hidráulica/Pneumática, Metrologia Dimensional e Gestão da Produção e Logística.

A escola também dispõe de cinco oficinas: Eletroeletrônica (Instalações Elétricas, Comandos Elétricos e Máquinas Elétricas), Usinagem com máquinas Convencionais e a CNC, Soldagem e Manutenção Mecânica.

Completam a estrutura o setor de empilhadeiras, auditório com capacidade para 118 pessoas e quadra poliesportiva coberta. Os ambientes de ensino possuem equipamentos de ponta e são projetados para oferecer diferentes níveis de capacitação: desde jovens que desejam qualificação para o primeiro emprego, até adultos que buscam ampliar a formação.

A escola desenvolve atendimento a empresas do setor industrial e a partir do segundo semestre de 2018 serão oferecidos cursos de Aprendizagem Industrial (Mecânico de Usinagem, Assistente Técnico de Vendas, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Manutenção Mecânica), Técnicos (Logística e Eletromecânica) e a partir de janeiro de 2019 o curso Técnico de Fabricação Mecânica, além dos cursos de Formação Inicial e Continuada de diversas áreas tecnológicas da indústria, tais como: Eletroeletrônica, Logística, Metalmecânica, Metalurgia (Soldagem), Tecnologia da Informação e Gestão. A previsão de atendimento até o final do ano é de 1.500 matrículas nas três modalidades de ensino.

Informações oficiais sobre a escola estão no site: www.sp.senai.br/cotia ou na página oficial da escola no Facebook: www.facebook.com/senaicotia.