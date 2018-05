Desabastecimento de combustível altera programação de ônibus municipais de Barueri

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, por meio da Coordenadoria de Transportes, informa que o atendimento do transporte público na cidade teve que ser reprogramado, em função da greve dos caminhoneiros que afeta o abastecimento de combustível.

Para evitar a paralisação total dos ônibus municipais, a partir desta sexta-feira (dia 25), a circulação dos coletivos seguirá, nos dias úteis, a programação adotada usualmente aos sábados.

No sábado a operação seguirá com os intervalos utilizados geralmente aos domingos. E no domingo a frota usual será reduzida.

Os ônibus que fazem as linhas municipais voltam a circular normalmente tão logo a situação do abastecimento de combustível for normalizada.

Contato

Para mais informações, a Coordenadoria de Transportes de Barueri mantém o SAC, das 8 às 17h, na linha telefônica gratuita 0800-771-0130. Os telefones das empresas concessionárias do transporte municipal são 0800-770-9299 (BBTT) e 0800-077-9399 (Ralip).