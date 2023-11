Novembro Azul em Barueri tem palestras e roda de conversas sobre prevenção ao câncer de próstata

A Secretaria de Saúde de Barueri iniciou as ações da Campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre prevenção ao câncer de próstata e importância do diagnóstico precoce. A programação começa amanhã (8) e vai até o dia 29 de novembro em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

O câncer de próstata é o mais comum entre os homens depois do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se mais de 70 mil novos casos por ano.

Ao longo do mês as equipes de saúde farão palestras, rodas de conversa também de incentivo a práticas saudáveis.

Confira a programação do Novembro Azul em Barueri:

08/11 – às 8h – Palestra do Grupo Vida Ativa “Homem que é homem se cuida” – UBS Edini Cavalcante Consoli (rua João Cabral de Melo Neto, s/nº, Jd. Tupan);

08/11– 13h – Palestra “Prevenção do Câncer de Próstata” – UBS Hermelino Liberato Filho (Praça Senador Teotônio Vilela, s/nº – Jardim Belval);

10/11 – 08h – Palestra “O diagnóstico precoce é a melhor arma contra o preconceito” – UBS Doutor Adauto Ribeiro (Avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos)

10/11 – 11h – Ação Novembro Azul e Dia Mundial do Diabetes – Atividades e Roda de conversa UBS Doutor Luiz Fernando Nardy Vasconcellos (Estrada Doutor Cícero Borges de Morais, 2.840)

10/11 – 08h – Palestra Grupo Vida Ativa ” Homem se Cuida” – UBS Amaro José de Souza (rua Petrolina, 178 – Jd. Mutinga)

14/11 – 08h – Conscientização sobre a saúde do homem – UBS Drª Elisabete Izilda Duleba (Rua Paraíso, 101 – Chácaras Marco)

17/11 – 09h – Roda de conversa sobre prevenção e realização de exames – UBS João Siqueira (rua Canal da Mancha, 259 – Jd. Reginalice)

21/11 – 08h – Palestra “Prevenindo o câncer de próstata” – UBS Vince Nemeth

(rua Britânia, 165 – Jardim Silveira)

22/11 – 10h – Roda de Conversa “Conscientização sobre saúde do homem e prevenção” – UBS Júlio Lizart – rua Orinoco, 137

22/11 – 17h – Roda de Conversa ¨Saúde do Homem¨ – UBS Kátia Kohler (Rua Maria de Fátima, 551 – Engenho Novo)

22/11 – 14h e 16h – Roda de conversa sobre prevenção e saúde masculina – UBS Armando Gonçalves de Freitas – (Atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na rua Padre Cícero Romão,384, Parque Imperial)

22/11 – 11h – Roda de Conversa “Câncer de próstata” e “Saúde do homem” aos pais de pacientes do TEA – CAPS Infanto Juvenil

(rua Raul Makaiossi Honda, 68)

23/11 – 16h – Ação da UBS Maria Francisca de Melo “Cuide-se” – Ginásio de esporte Pedrinho Lopes (Estrada dos Pinheiros, 368 – Parque Viana)

23/11 – 10h e 16h – Roda de conversa sobre saúde do homem “Cuidar da Saúde é coisa de homem” – UBS Benedito de Oliveira Crudo

(Atendimento provisório no Centro de Especialidades, situado na Rua Benedita Guerra Zendron, 225, vila São João)

23/11 – 11h – “Prevenção é o melhor remédio” roda de conversa em bares e praças da região – UBS Raquel Sandrini Ruela

(rua Giovani Atillio Tolaine, 37, Jardim Maria Helena)

24/11 – 13h30 – Roda de conversa “A prevenção é o melhor remédio” – UBS Maria Magdalena Macedo

24/11 – 08h – Palestra: Saúde do Homem – UBS José Francisco Caiaba (avenida da Aldeia, 230 – Aldeia de Barueri)

24/11 – 10h30 – Roda de Conversa ” Doenças sexualmente transmitido do homem e prevenção de DST” – Caps Álcool e Drogas (rua José Maria Balieiro, 673 – Centro Comercial)

28/11– 16h – Palestra no saguão da UBS, “Novembro Azul sem Tabu” – UBS Hélio Berzaghi (avenida Cidade de Itu, 346 – Hospital de Retaguarda Jd. Paulista)

29/11– 08h: Ação “Homem se cuida” e entrega de material educativo – UBS Pedro Izzo (rua Everest, 26 – Jd. Esperança )