Há 4 dias sem luz, moradores de Cotia protestam na pista lateral da Raposo Tavares

Revoltados com a demora da Enel em restabelecer a energia elétrica, moradores de Cotia se reúnem em protesto, na tarde desta terça-feira (7), na pista lateral da rodovia Raposo Tavares. A manifestação pacífica começou por volta das 16h, na altura do Km 32, sentido interior.

publicidade

O grupo grita “Queremos energia!” e levanta cartazes reivindicando o retorno do fornecimento do serviço que, segundo a Enel, seria completamente restabelecido em todos os pontos de São Paulo até esta terça.

O tráfego na região começou a ficar carregado no final da tarde, horário de pico, e tem mais de 5km de lentidão. A Polícia Militar deslocou equipes até o local.

publicidade

Até às 13h de hoje, cerca de 47 mil clientes da Enel ainda estavam sem energia elétrica, de acordo com o boletim mais recente da companhia. Na cidade de Cotia, comerciantes que ficaram mais de 60 horas no escuro relataram prejuízos e a demora no restabelecimento do serviço.