Novo Caged registra saldo de mais de 4 mil empregos em Barueri no mês de junho

O Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apurou que em junho a cidade de Barueri registrou um saldo positivo de 4.004 novos postos de trabalho formais.

Nos últimos 12 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, o município alcançou o saldo de 10.720 empregos com carteira assinada. Os dados foram divulgados no dia 27 de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo o Novo Caged, o saldo positivo de empregos em Barueri foi o maior da região. O destaque ficou para as áreas de serviços, que empregaram 3.470 trabalhadores, e a de construção, que alcançou 365 vagas preenchidas.

Já no item estoque, referente ao número de pessoas empregadas formalmente, o mês fechou com 339.039 trabalhadores registrados. Esse dado considera as 20.308 admissões e os 16.304 desligamentos realizados durante o mesmo período.

Em maio, foram registradas 1.398 novas contratações, novamente com a liderança do setor de serviços, com 846 admissões. Em seguida, a área de construção empregou 310 pessoas, a de comércio alcançou 166 e a de indústria contratou 76 trabalhadores. Em maio, o número de empregos formais registrava 335.035, as admissões chegaram a 19.068 e os desligamentos foram 17.670.

