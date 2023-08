Gerson Pessoa se encontra com governador Tarcísio para discutir projetos

O deputado estadual Gerson Pessoa, líder do Podemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um encontro com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na manhã desta terça-feira (1). O parlamentar estava acompanhado de líderes de partidos que formam a base do governo.

Acompanhado da deputada federal Renata Abreu (presidente nacional do Podemos), Gerson esteve em reunião também com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Ricardo Mair Anafe, e o deputado estadual doutor Eduardo Nóbrega.

“Foi nossa primeira reunião com o governador nesse segundo semestre, e, na oportunidade, falamos sobre propostas, o planejamento e as próximas ações do governo. O governador Tarcísio compartilhou com a gente todos os projetos que serão encaminhados à Alesp. A família Podemos, em prol de um Estado cada vez melhor, demonstra sua parceria e apoia todas as propostas que serão enviadas em breve. Seguimos em nossa missão”, ressaltou Gerson.

