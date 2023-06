Novo complexo esportivo de Barueri será entregue neste domingo (4)

A Secretaria de Esportes de Barueri entrega à população neste domingo (4) o novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira, na avenida Presidente Washington Luís, 280. O evento começa às 9h e conta com uma programação especial repleta de atividades gratuitas durante todo o dia.

O cronograma inclui aulas abertas de karatê, judô, handebol, ginástica artística, aulão fitness, jogos de futsal com os principais times do Campeonato Amador, além de uma partida especial com grandes estrelas do basquete.

O novo Complexo Esportivo de Barueri foi erguido em terreno de 24.400 m², sendo 18.000 m² de área construída. São cinco pavimentos com diversos espaços destinados à prática de atividade física: salas para aulas de pilates e zumba, quadra para treinamento de modalidades coletivas, academias de ginástica artística, artes marciais e de condicionamento físico; fisioterapia, administração, lavanderia, pista de atletismo e estacionamento interno, além de um ginásio poliesportivo para jogos oficiais com capacidade para 3 mil espectadores. O prédio conta ainda com acessibilidade e sistema de captação de energia solar.

