Show com Rodrigo Marques em Santana de Parnaíba é adiado

O show que o comediante Rodrigo Marques faria nesta sexta-feira (2) na Arena de Eventos de Santana de Parnaíba, foi adiado devido a mudanças de última hora na agenda do artista, em função de gravações do programa “A Culpa é do Cabral”.

A nova data para a apresentação foi definida para o dia 27 de outubro, às 21h, no mesmo local. Os ingressos já adquiridos serão válidos normalmente para a nova data, não havendo a necessidade de efetuar trocas.

O humorista apresentará em Santana de Parnaíba seu novo show de stand up “Estamos Vivos”.

