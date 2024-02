Novo espaço de hidroterapia atenderá 300 alunos de Osasco com deficiência e autistas

Novo espaço de hidroterapia atenderá 300 alunos de Osasco com deficiência e...

Já está em funcionamento o novo espaço de hidroterapia, no Centro de Osasco, que atende alunos da rede municipal de ensino com deficiência ou transtorno do espectro autista.

As atividades acontecem nas instalações da Clínica Acqua Fortunata, contratada pela Secretaria de Educação por meio de licitação. Até o ano passado, o atendimento era feito por outra clínica, em outro endereço, onde eram atendidas 180 crianças, segundo a Educação.

O projeto foi ampliado e agora serão atendidas 300 crianças, de 6 meses a 12 anos. O atendimento no novo espaço ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A piscina de hidroterapia atende aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Fora do atendimento às crianças, a clínica também oferece de forma particular hidroterapia, natação terapêutica, natação convencional e hidroginástica, a partir das 18h.