Osasco realiza hoje (27) no Rio de Janeiro o clássico da temporada contra o Sesc

Sesc Flamengo e Osasco, líder e vice-líder da Superliga de Vôlei Feminino, protagonizam nesta terça-feira (27), às 21h, no Maracanãzinho (RJ) o duelo mais esperado dessa segunda fase da competição.

O time de Bernardinho venceu o Osasco na primeira fase no Liberatti e as comandadas de Luizomar de Moura querem devolver o resultado.

O jogo foi cercado de polêmica mesmo antes do apito do juíz. Tudo porque o administrador do perfil do Sesc Flamengo no Instagram curtiu um comentário de teor transfóbico feito por um torcedor em relação à jogadora Tiffany, do Osasco.

Vários torcedores saíram em defesa da ponteira de Osasco e o time, diante da polêmica, disse que foi um “erro não intencional” e apagou a postagem.

A própria jogadora fez um storie nesta segunda-feira (26) agradecendo a solidariedade de todos, dizendo que está bem e prometendo um jogo lindo no Maracãnzinho.

O jogo será transmitido pelo SporTV2.