Novo Giga Atacado Compacto será inaugurado na terça, 22, na Avenida dos Remédios, Osasco

O Grupo MGB inaugura mais uma unidade do Giga Atacado Compacto na terça-feira, 22, na Avenida dos Remédios, 2.555. A unidade compacta, que funcionará onde era o Alta Rotação Atacadista, tem cerca de 2.400 m² (uma unidade comum tem cerca de 5.500 m²).

“Este novo formato tem como objetivo facilitar a vida de clientes de cidades próximas à São Paulo. Estamos felizes com o desenvolvimento deste negócio e esperamos que os moradores desta região também aproveitem nossos preços baixos e a qualidade do Giga Atacado”, afirma Marcos Nassar, Presidente do Grupo MGB.

A unidade oferece um sortimento de aproximadamente 4.500 mil itens. Os clientes poderão encontrar desde hortifrúti, bebidas, cesta básica, congelados, carnes, limpeza até bazar, entre outros. Além disso, a nova loja emprega diretamente mais de 80 colaboradores da região.

A unidade funcionará de segunda a sábado das 7h às 22h30; domingos e feriados das 07h às 19h. Mais informações no site: www.gigaatacado.com.br.