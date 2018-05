Atento tem mais de 1.000 vagas de emprego para operadores de atendimento

A Atento busca 950 profissionais em São Paulo para atuarem como operadores de atendimento. A empresa também vai contratar 80 operadores em São Bernardo do Campo e 120 em São Caetano do Sul.

Para concorrer às vagas, é necessário possuir ensino médio completo. A empresa também espera que os candidatos tenham bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação. Não é necessário ter experiência anterior.

O salário fornecido é compatível com o mercado e a companhia oferece como benefícios: vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial e todas as especificações da CLT. Todas as oportunidades são disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

É possível se candidatar até 20 de maio, enviando e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais, Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).

Mais informações pelo telefone 0800 771 4014.