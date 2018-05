Um suspeito é morto e quatro são presos em tentativa de assalto às Casas Bahia em Quitaúna

Uma tentativa de assalto às Casas Bahia na avenida dos Autonomistas, em Quitaúna, terminou com um suspeito morto, um ferido e encaminhado ao hospital e três presos, após tiroteio entre os assaltantes e policiais militares do 14º Batalhão.

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 11h. Motoristas que passavam pelo local se assustaram com os tiros. “Estava parado no semáforo quando ouvi os disparos”, contou um leitor do Visão Oeste. “Só vi um monte de gente saindo correndo de dentro da loja e um policial – de arma em punho – procurando por alguém”, continuou.