Novo morador de Alphaville, Kevinho conta que chorou ao perder a virgindade: “emocionado”

O cantor Kevinho, novo morador ilustre de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, divertiu os fãs e seguidores ao relembrar do momento em que perdeu a virgindade. Ao responder a pergunta “Já chorou enquanto transava?”, o funkeiro revelou que sim.

“Teve uma vez, quando eu perdi minha virgindade. Combinei com a gata, já estava tudo rolando, clima rolando, e quando ia acontecer eu comecei a chorar. Falei ‘Estou muito emocionado. É um momento único na minha vida. Obrigado por isso’”, disse Kevinho brincando e fingindo que ia chorar.

Kevinho disse ainda que adora acompanhar as fofocas dos famosos e que é conhecido como “MC Fifi”. “Adoro falar da vida alheia. Adoro fofoca. É um hobby”, revelou o funkeiro, direto de sua nova mansão, com sala de cinema, piscina com borda infinita e lareira.

Recém-chegado em Alphaville, Kevinho já mostrou detalhes de sua mansão ilustre, avaliada em cerca de R$ 3 milhões.