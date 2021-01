Kevinho celebra compra de mansão em Alphaville: “A quebrada venceu”

Mansão tem sala de cinema, lareira e piscina com borda infinita, entre uma série de outros atrativos.

O cantor Kevinho é o novo morador ilustre de Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de diversos famosos. Ele comprou uma mansão com direito a sala de cinema, lareira e piscina com borda infinita.

“A quebrada venceu”, declarou, por meio das redes sociais, o cantor, que morava em um apartamento na zona Leste de São Paulo.

O cantor celebrou a conquista mostrando detalhes de sua nova mansão em Alphaville aos fãs nos Stories do Instagram (assista vídeo abaixo). Entre eles, chamou a atenção do cantor o tamanho da geladeira: “parece um armário”. A mãe do cantor, Sueli, aparece emocionada e chora de emoção.

O imóvel, que ele mostra no vídeo abaixo, é avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

Kevinho mostra detalhes de sua mansão em Alphaville: