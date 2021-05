Novo parque de Barueri, com ciclovia e bicicletário, deve ficar pronto em 2022

Com as obras avançadas, o Parque Linear, em Barueri, será mais uma opção de lazer para o público, que terá à disposição ciclovias, pista de caminhada, entre outros atrativos. A previsão de entrega é de 12 meses, de acordo com a administração municipal.

Localizado na margem esquerda do Rio Tietê, em uma área total de 16,7 mil m², o parque começa no Jardim dos Camargos, cruza a Vila Porto e o Jardim Tupanci, passa pelo Parque Dom José e termina no Parque da Juventude, no bairro Chácaras Marco, cujas obras devem começar em breve.

A obra que é assinada pelo consagrado arquiteto paisagístico e urbanista Benedito Abbud e pela equipe de arquitetos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Barueri. “O Parque Linear, além de ser uma obra linda, que a população vai se beneficiar muito, é um motivo de alegria que vai embelezar a nossa cidade e ao mesmo tempo vai fazer com que o povo tenha um lugar gostoso para caminhar e para levar a família. Em breve vamos começar as obras no Parque da Juventude, onde o Parque Linear vai acabar”, destaca o secretário de Obras, Beto Piteri.

Além da pista de caminha e ciclismo o novo parque de Barueri ainda contará com brinquedos, bicicletário, duas praças de ginástica, bebedouros e receberá atenção na iluminação para garantir mais conforto e segurança. Uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) garantirá a proteção de todos. Mesas, bancos e totens de energia solar para carregamento de baterias serão instalados para completar as opções para o conforto dos frequentadores.

