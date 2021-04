Vereador pede brinquedos para crianças com deficiência em praças e parques de Carapicuíba

O vereador de Carapicuíba Eduardo Zezinho (MDB) pediu à Prefeitura que instale brinquedos específicos para crianças com deficiência em parques e praças da cidade. A solicitação foi apresentada por meio de uma indicação protocolada na Câmara Municipal.

No texto, o parlamentar sugere que a administração municipal estude a possibilidade para a implantação de ao menos um brinquedo adaptado para PcD (pessoas com deficiência) nos equipamentos de lazer da cidade.

De todas as 16 indicações apresentadas por Eduardo Zezinho na Câmara Municipal de Carapicuíba durante a semana, outras duas propostas são voltadas às pessoas com deficiência. Uma delas é a instalação de um sistema de sinalização eletrônica para portadores de deficiência visual no transporte público.

O vereador também quer tornar obrigatória a acessibilidade de pais ou responsáveis de crianças portadoras de necessidades especiais em escolas de educação infantil particulares.

