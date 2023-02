Novo Pronto Atendimento de Itapevi será entregue na próxima semana

O novo Pronto Atendimento Amador Bueno, em Itapevi, será entregue à população no dia 3 de março. O equipamento de saúde mais moderno e amplo substituirá o antigo pronto-socorro, que funciona num prédio antigo.

“Logo após a transferência, vamos iniciar a reforma deste prédio que abrigará exclusivamente a unidade básica de saúde do bairro”, afirmou o prefeito de Itapevi, Igor Soares, nas redes sociais, nesta quarta-feira (22).

As novas instalações contam com sala de observação, pediatria, salas de reunião e direção, banheiros masculinos e femininos com acessibilidade, trocador, salas de medicação, inalação, coleta de exames, gesso, raio-x, eletrocardiograma e triagem.

Igor afirmou também que a construção do Pronto Atendimento Cardoso será concluída “em breve” e que serão iniciadas ainda as obras de construção do novo Centro de Reabilitação de Itapevi, que contará com “piscina para ajudar na reabilitação das pessoas que necessitam de fisioterapia”.