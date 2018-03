Núcleo de Música de Barueri abre 169 vagas para cursos de violão, violino e guitarra

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri recebe inscrições até o dia 9 de março para participar da seletiva do Núcleo de Música. Serão oferecidas 169 vagas e os candidatos devem ter no mínimo sete anos de idade.

Os exames serão realizados nos dias 19, 20 e 21 de março, a partir das 19h no Teatro Municipal de Barueri. O candidato deverá submeter-se ao teste de seleção na data e horário estipulados pelo Núcleo de Música. O principal critério de seleção será pela avaliação prática. A lista da seletiva será divulgada no dia 14 de março no site www.barueri.sp.gov.br e nas dependências da Casa das Oficinas.

Os cursos oferecidos são: Canto Coral Adulto (15 vagas); Canto Coral Infantil (30); Prática de Orquestra de Sopro (melophone, flauta, clarinete, saxofone, trompa, tuba, trombone, eufônio e trompete, 40 vagas); Prática de Orquestra de Cordas (32 vagas distribuídas em cursos livres de Violino, Violoncelo e Viola); Percussão Erudita (4 vagas); Violão Choro (4); Cavaquinho Choro (4); Percussão Popular – Choro (4); Baixo Elétrico – MPB/Jazz (4); Violão (8); e Guitarra (24).

Durante a seleção os candidatos serão avaliados em uma audição que envolve a apresentação de peças musicais com o objetivo de apurar suas capacidades técnicas como fluência no instrumento, musicalidade, ritmo, sonoridade, dinâmica e postura. Caberá ao candidato escolher a peça a ser executada com o seu próprio instrumento (com exceção do piano). A banca examinadora atribuirá notas que variam de zero a 10.

“O objetivo do Núcleo de Música é oferecer uma formação ampla e qualificada, proporcionando ao aluno o desenvolvimento do senso crítico e a consciência de que será capaz de colaborar com a cena da arte e da cultura onde estiver inserido. Além disso, nossa filosofia é de preparar o aluno para agir de maneira responsável na sociedade, bem como oferecer conhecimento prático e teórico com o escopo de formar músicos”, ressaltou Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo de Barueri.

As inscrições são realizadas na Casa das Oficinas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. No dia 23 de março será divulgada a lista dos aprovados no site da Prefeitura de Barueri, no Facebook “Cultura Barueri” e na Casa das Oficinas. O regulamento completo está publicado no Jornal Oficial de Barueri (edição 1.014 de 28 de fevereiro). Para mais informações entrar em contato no telefone: 4198-0972.