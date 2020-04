Número de pacientes recuperados da covid-19 dobra em Osasco em um dia, segundo Prefeitura

O número de pacientes que receberam alta após se recuperarem do novo coronavírus em Osasco mais que dobrou no levantamento diário divulgado pela Prefeitura na noite desta terça-feira (14) com relação ao do dia anterior. São 91 casos recuperados, ante 41 informados no boletim oficial de segunda (13), uma alta de 121%.

“A gente tem a boa notícia de 91 casos recuperados na nossa cidade. Pessoas que entram nas nossas unidades de terapia intensiva, de combate à covid, e saem recuperadas, podendo voltar às suas vidas normais”, celebrou o prefeito Rogério Lins em transmissão de vídeo ao vivo na noite desta terça (assista abaixo).

Muitos dos pacientes recuperados do novo coronavírus no município saem sob aplausos dos profissionais das unidades de saúde onde ficaram internados, como mostram diversos vídeos que têm sido compartilhados nas redes sociais.

Mortes

No entanto, o número de casos confirmados da doença chegou a 212 e o de óbitos com confirmação da covid-19 está em 17 no município. Há outras 38 mortes com suspeita do novo coronavírus em investigação, aguardando resultado de exame.

Osasco tem atualmente 2.242 casos suspeitos notificados (outros 789 casos não pertencem a Osasco, são residentes de outros municípios). Estão em análise 1.511 casos. Foram descartados 441 casos por critério laboratorial.