Mais pacientes recebem alta sob aplausos após se recuperarem da covid-19 em Osasco

Virou uma espécie de tradição os profissionais das unidades de saúde celebrarem com aplausos as altas dos pacientes recuperados do novo coronavírus (covid-19) em Osasco. E o início da semana foi de muitas palmas no município.

Nesta terça-feira (14), o prefeito Rogério Lins compartilhou o vídeo de mais quatro pacientes recebendo alta sob aplausos após vencerem a batalha contra a covid-19 no Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus, no prédio do Pronto Socorro do Jardim Santo Antônio.

“MAIS 4 PESSOAS VENCEM O COVID EM OSASCO – Estamos no meio de uma batalha e, graças a Deus, o Luiz, o Jecson, o Sr Antônio e o Pedro, que entraram no Centro de Combate ao Covid-19 no Santo Antônio, com um quadros preocupantes de saúde, tiveram ALTA, e voltaram para suas famílias! Parabéns à todos nossos profissionais da saúde e todos os colaboradores desta unidade!”, declarou Rogério Lins.

Na noite de domingo, ele também compartilhou vídeo de paciente recebendo alta sob aplausos no PS Osmar Mesquita, no Helena Maria.

206 casos confirmados, 41 pacientes recuperados e 16 mortes

Até esta segunda-feira (13), Osasco registrou 206 casos e 16 mortes com confirmação por exames de covid-19, segundo boletim oficial da Prefeitura. Outros 27 óbitos com suspeita do novo coronavírus estão em investigação e 20 foram descartados.

Entre os casos de coronavírus confirmados em Osasco, 41 pacientes já estão recuperados.

Além disso, até esta segunda foram notificados 2.114 casos suspeitos da covid-19. Outros 571 casos notificados não pertencem ao município. Estão em análise 1418 casos. Foram descartados 427 casos por critério laboratorial.