“O Vendedor de Sonhos” leva best-seller de Augusto Cury aos palcos em Osasco

A história emocionante do best-seller “O Vendedor de Sonhos”, de Augusto Cury, ganha vida nos palcos do Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, nesta sexta-feira (12), às 20h. A peça teatral, adaptada do livro homônimo, promete envolver o público em uma jornada de autoconhecimento e superação.

Na trama, Júlio César, desiludido com a vida, tenta o suicídio, mas é impedido por um mendigo misterioso, o “Mestre”, que lhe vende uma vírgula para que continue escrevendo sua história. Juntos, eles convidam Bartolomeu, um bêbado boa-praça, para uma missão especial: vender sonhos e despertar a sociedade doente.

No entanto, a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode ameaçar a grande missão do “Vendedor de Sonhos”. A montagem explora temas profundos como resiliência, propósito de vida e a importância de nutrir os sonhos e a esperança.

Os ingressos para a peça estão disponíveis no site Bilheteria Express.