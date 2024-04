Osasco é destaque no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A Prefeitura de Osasco foi uma das grandes vencedoras da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, realizada na noite dessa quinta-feira (11) no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. A cidade conquistou o prêmio na categoria “Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo” com a iniciativa “Oz Valley”.

O projeto Oz Valley promove o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de Osasco por meio da integração e interação entre diversos atores do ecossistema de inovação local, como empresas, empreendedores, instituições de ensino e pesquisa, governo e outros grupos envolvidos.

Todos esses atores interagem em um ambiente que favorece o networking e as conexões estratégicas, impulsionando a inovação e gerando novos negócios e tecnologias. O foco está na transformação digital e na construção de uma cidade mais inteligente, humana e sustentável.

“É uma grande honra receber este reconhecimento do Sebrae. O Oz Valley é um projeto transformador que está colocando Osasco na vanguarda da inovação e do empreendedorismo”, comemorou o prefeito Rogério Lins.

A premiação estadual recebeu 235 iniciativas inscritas, envolvendo 237 municípios paulistas, em 10 categorias diferentes. Os vencedores da etapa estadual disputarão a premiação nacional a partir de 29 de abril, quando serão avaliados por uma comissão. A cerimônia final está prevista para 11 de junho em Brasília.