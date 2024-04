Itapevi ganha nova creche de tempo integral nesta sexta (12)

Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Itapevi inaugura a Creche de Tempo Integral “Primeiros Passos Vereador Denis Lucas de Oliveira”, localizada no Jardim Santa Rita. A inauguração faz parte das 65 ações em comemoração ao aniversário da cidade.

Com capacidade para atender 400 crianças do ensino infantil de 0 a 3 anos e 11 meses, a creche oferece inovações e um ambiente educacional completo. Construída no local de uma antiga creche de madeira, as obras foram iniciadas em abril de 2022.

Entre as novidades, destaca-se o “mini-mundo”, um espaço lúdico que simula uma cidade, com réplicas de prédios e estabelecimentos locais, estimulando a imaginação e o aprendizado. A creche também conta com 11 salas de aula, fraldário, lactário, sala multissensorial e espaço multiesportivo.

A unidade terá gestão da Organização Social Alcançando Vidas.