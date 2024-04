Sexta-feira terá sol, chuva e muitas nuvens na região

A sexta-feira (12) será marcada por um clima instável, com períodos de sol e chuva. De acordo com as previsões meteorológicas, o dia amanhecerá com sol e muitas nuvens, mas à tarde serão registradas pancadas de chuva na região.

Durante a noite e a madrugada, o céu deverá permanecer com muitas nuvens, porém sem previsão de chuva.

A população deve ficar atenta para a possibilidade de chuvas fortes durante a tarde, tomando os devidos cuidados nos deslocamentos.

Confira como ficam as temperaturas.

Osasco

Mínima: 20°C

Máxima: 28°C

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 19°C

Máxima: 27°C

*Com informações do Climatempo.