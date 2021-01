Obras da C&A no SuperShopping Osasco “estão a todo vapor”

“Estão a todo vapor” as obras de implantação da futura loja da C&A no SuperShopping Osasco, afirmou a assessoria do centro de compras por meio das redes sociais. Ainda não foi divulgada previsão de data para a inauguração.

De acordo com o projeto divulgado, a loja da C&A no SuperShopping Osasco ficará no 2º piso, em um espaço de 1.600 metros quadrados. A previsão inicial era que a unidade fosse inaugurada até julho de 2020, mas a pandemia de covid-19 levou ao adiamento do projeto.

A rede é uma das maiores varejistas do mundo, com roupas, calçados e acessórios para todas as idades e gostos. Fundada em 1841 por dois irmãos holandeses, Clemens e August, a C&A possui mais de 280 lojas no Brasil e está presente em 24 países da América Latina, Europa e Ásia, com um total de mais de 1,8 mil unidades.

Mr. Cheney Cookies no SuperShopping Osasco

O SuperShopping também confirmou que “em breve” será inaugurada no centro de compras uma unidade do Mr. Cheney Cookies, especializado em cookies e guloseimas americanas, como mapple syrup,brownie, apple pie, cinnamon roll e wraps.

A marca foi criada em 2005 pelo casal brasileiro Lindolfo e Elida Paiva, amigos do cookieman Jay Cheney, da Califórnia, que decidiram aprender os segredos do verdadeiro cookie americano para trazê-lo ao Brasil.

Outras inaugurações previstas na cidade

Outras grandes inaugurações de empreendimentos previstas para os próximos meses em Osasco são uma unidade da Havan, do polêmico empresário Luciano Hang, e a autopeças MercadoCar.