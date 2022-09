Obras da Escola do Futuro da Cohab, em Itapevi, terão início neste sábado (17)

A Prefeitura de Itapevi inicia neste sábado (17) a construção da Escola do Futuro da Cohab ( Estrada Lucinda de Jesus Silva, esquina com a Rua Jamanduá – Setor A).

A construção terá dois andares acessíveis, com rampas e elevador para pessoas com deficiência (PCD), pisos táteis e barras laterais. A escola terá 28 salas de aulas, salas de artes e outras atividades pedagógicas, quadra poliesportiva coberta, auditório e parque externo com playground, com piscina aquecida, laboratório, brinquedoteca, entre outros. A previsão de entrega das obras é de 18 meses.

Segundo a Prefeitura, a unidade vai funcionar em regime de tempo integral e vai atender mil alunos do Ciclo 1 do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Assim como nas outras unidades da Escola do Futuro, os alunos terão 32 aulas semanais de 50 minutos cada, sendo as 23 obrigatórias da grade curricular do Ministério de Educação e mais nove do novo modelo educacional, que serão as aulas de Estudo Orientado, Eletivas e Protagonismo, além de utilização da plataforma Google For Education em diversas disciplinas e a utilização de Chrome Books.

Serão servidas quatro refeições diárias (Café da manhã, Colação – distribuição de uma fruta-, Almoço e Café da Tarde), além de aulas extras de natação.