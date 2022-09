Mães e professoras se reúnem na Câmara de Osasco para debater a educação inclusiva

A Câmara de Osasco sediou na noite de quarta-feira (14) o encontro “Os desafios da Educação Inclusiva – autismo, neurodiversidade e inclusão escolar”.

O encontro contou com a presença de dezenas de professoras, gestoras, mães e pais de crianças atípicas interessadas em saber mais sobre os obstáculos da educação inclusiva.

As convidadas foram as candidatas a deputada estadual, Andréa Werner, ativista pelo fim do rol taxativo da ANS (Agência Nacional de Saúde) e fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, que apoia mães, familias e pessoas dom deficiência de todo o Brasil; e a candidata a deputada federal Professora Tereza, ambas do PSB.

Além delas, também participou fornecendo informações sobre a rede municipal de educação, a Mestre em Psicologia Educacional e especialista em Educação Especial, Erica Lemos.

Em sua fala, a professora Erica lembrou que são os professores os responsáveis pela maioria dos apontamentos dos casos de suspeita de autismo, principalmente os que estão nas creches e na educação infantil. “São eles [os professores] que apontam e fazem o encaminhamento para as famílias”, disse, lembrando que, em Osasco, há projetos voltados para esse público, como o Professor Mediador de Aprendizagem, que é focado nos alunos com algum grau de dificuldade ou déficit no aprendizado.

Já a professora Tereza lembrou das dificuldades que as famílias enfrentam em obter o diagnóstico e depois, em acessar as terapias necessárias. “Temos de diminuir o tempo de espera dessas famílias. E é preciso investir na formação dos professores e gestores também”, disse.

“Para a inclusão acontecer, é preciso um ecossistema funcionando para o aluno estar incluído. Quando a inclusão estiver funcionando, aí poderemos não precisar mais das escolas espelializadas”, enfatizou Andréa, colocando-se a favor da educação inclusiva, mas ressaltando que ainda é preciso muito para se chegar lá, como formação continuada robusta e pessoal totalmente comprometido.