INSS abre 1.000 vagas em concurso público

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abre nesta sexta-feira (16) as inscrições para concurso público com 1.000 vagas para o cargo de técnico Técnico do Seguro Social. Os salários vão até R$ 5.905,79.

Do total de vagas, 708 são para ampla concorrência, 202 destinadas para pessoas negras e 90 para pessoas com deficiência. Podem participar do concurso público pessoas com ensino médio completo ou curso técnico com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A seleção dos candidatos será feira por meio de duas etapas: prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 27 de novembro, e curso de formação com carga horária de até 180 horas.

Na função de Técnico do Seguro Social, os servidores realização atividades como atendimento ao público, orientação e conscientização previdenciária, entre outras, em 97 agências do INSS no país.

Como se inscrever no concurso público do INSS:

Os interessados devem se inscrever no concurso público por meio do portal Cebraspe até às 18h do dia 3 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 85. Leia aqui o edital.