Obras de mobilidade na zona norte de Osasco prometem aliviar o trânsito na região

Várias obras de mobilidade que estão sendo executadas na zona norte de OSasco prometem desafogar o trânsito intenso na região. Na Avenida Transversal Norte, serão implantadas oito pontes e uma passarela, conectando o Jardim Canaã, Jardim Aliança e Jardim Rochdale.

publicidade

A Secretaria de Habitação, responsável pelas obras de urbanização local, ressalta que das oito pontes, quatro proporcionarão a ligação direta entre os bairros ao longo da Transversal. Duas delas transporão dutos da Transpetro, e as outras duas passarão por baixo da rodovia Castello Branco.

As bases para as quatro pontes da Tranversal Norte estão prontas, com destaque para a ponte 1, que atravessa o Córrego Rico e está em fase final de escoramento para concretagem. Essa ponte conectará o Canaã ao Aliança, enquanto a ponte 2 ligará o Aliança ao Rochdale, e as pontes 3 e 4 farão a conexão com a Avenida Presidente Médici, próxima ao Jardim Baronesa. A Transversal Norte estenderá sua ligação da Presidente Médici à Avenida Robert Kennedy, às margens do Rio Tietê.

publicidade

A conclusão prevista ainda para este ano é aguardada com expectativa, pois beneficiará aproximadamente 70 mil pessoas, aliviando o tráfego nas avenidas Presidente Médici, João Ventura dos Santos e Getúlio Vargas. Esta última absorve grande parte do fluxo de veículos que se deslocam dos bairros da zona Norte em direção ao centro, incluindo Jardim Bonança, Helena Maria, Portal D’Oeste, Munhoz Júnior e Baronesa.