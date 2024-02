Prefeitura de Osasco abre 100 vagas de Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Osasco abre, a partir de 20 de fevereiro, as inscrições para 100 vagas no programa Jovem Aprendiz Trabalhador. A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 955,10, além de vale-transporte e vale-refeição no valor de R$ 154.

O programa é direcionado a jovens moradores de Osasco de 16 a 22 anos, matriculados em nível médio regular ou técnico, EJA ou curso superior, desempregados e provenientes de famílias de baixa renda.

As oportunidades são para atuar em áreas como Administração, Logística e Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação.

Como concorrer às vagas do Programa Jovem Aprendiz da Prefeitura de Osasco

As inscrições podem ser feitas de 20 de fevereiro até 1º de março de forma online pelo link https://osascodigital.osasco.sp.gov.br, preenchendo o formulário e anexando todos os documentos da lista digitalizados.

Também será possível se inscrever de forma presencial, apresentando documentos originais e, em caso de menor, com um responsável legal, em uma das três unidades do Portal do Trabalhador, de segunda a sexta, das 9h às 16h, nos endereços:

Rua Fiorino Beltramo 300, Centro;

Avenida Presidente Costa e Silva 372, Helena Maria;

Avenida Sarah Veloso 106, Jardim Santo Antônio.

O edital completo, com detalhes sobre requisitos e documentação necessária, está disponível na Imprensa Oficial do Município, edição nº 2584, de 2/2/24, a partir da página 76.