Prefeito de Osasco é visto empurrando carro na zona Norte: “Quem nunca?”

Um momento inusitado chamou a atenção nesta segunda-feira (5), na zona Norte de Osasco. O prefeito Rogério Lins (Podemos) foi flagrado empurrando o carro de um motorista que precisava de uma força.

“Bora!”, dispara o prefeito. Ele contou com o apoio da criançada que brincava na rua no momento do perrengue. Ao menos quatro meninos ajudaram Lins a empurrar o veículo, um Gol quadrado, que pegou logo em seguida.

Logo após a missão, um dos meninos faz um pedido ao prefeito: “E aí, Rogério Lins. Dá um real, mano”. “A molecada não perdoa”, brincou o prefeito.

A publicação recebeu diversos comentários. “Quem nunca?”, disse um internauta. “‘Dá um real mano’ [risos] só em OZ que acontece isso, porque temos um prefeito gente fina”, disse um munícipe. “Nunca perca seu brilho de ser humilde com a população. Precisamos de pessoas especiais como você”, escreveu outro.

“Esse prefeito é demais!”, disparou outro. E teve até quem elogiasse a disposição e saúde do prefeito de Osasco: “Acho que todos deveriam ter um prefeito assim novo, garoto, porque tem disponibilidade para tudo. Qual o prefeito que acorda cinco da manhã e passa madrugadas acordado? Parabéns, prefeito”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rogério Lins (@rogeriolinsoficial)