Morador de Itapevi, adolescente de 17 anos morre afogado na Praia Grande

Um adolescente de 17 anos, morador de Itapevi, morreu vítima de afogamento na Praia Grande, litoral de São Paulo, no sábado (3).

Segundo informações do portal “A Tribuna”, populares informaram ao Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) que viram uma pessoa se afogando no mar, na região da praia da Vila Caiçara. Rapidamente, as equipes iniciaram as buscas.

O adolescente foi localizado, chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e veio a óbito. A identidade da vítima não foi divulgada.