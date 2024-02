Rogério Lins promete melhorias à Favela da 13: “A gente quer urbanizar”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o deputado estadual Gerson Pessoa, ambos do Podemos, se reuniram com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, em busca de melhorias em infraestrutura, saneamento básico, regularização fundiária e habitacional. “Saímos da reunião com conquistas importantes”, declarou o prefeito, na quinta (1), durante sessão ordinária da Câmara.

Segundo Lins, uma das conquistas junto ao governo paulista beneficiará a região da comunidade conhecida como “Favela da 13 e 14”, na zona Sul de Osasco. “A gente quer urbanizar, organizar a questão de moradia, do córrego, contenção das áreas de risco… Todo o bairro vai sair ganhando, inclusive quem está na área que é particular”, explicou.

Mais 1,2 mil moradias populares em Osasco

Também na última semana, o prefeito comunicou que Osasco ganhará mais um empreendimento de moradia popular, na Vila Menk. O local onde o projeto será construído trata-se de uma propriedade particular, na rua Guilherme Luís de Carvalho, e foi alvo de uma tentativa de invasão de cerca de 600 pessoas recentemente.

Rogério Lins visitou novamente o terreno, acompanhado do secretário de Habitação, Pedro Sotero. “Há poucos dias tivemos essa tentativa de invasão em uma área particular da cidade, graças a Deus houve a desmobilização, porém a Secretaria de Habitação procurou os proprietários do terreno e hoje estamos apresentando um projeto de moradia popular”, destacou o prefeito.

A área e o projeto são da iniciativa privada, no entanto, as unidades que serão construídas atenderão o déficit habitacional da cidade, para faixas 1 e 2. O espaço também vai receber uma área de esportes e de lazer integrada com o bairro.