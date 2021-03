OdontoCompany abre 1200 vagas de emprego com salário de até 15 mil

Uma das principais redes de clínicas odontológicas do país, a OdontoCompany está com 1200 vagas de emprego abertas, com salários que variam entre R$ 1.400 e R$ 15 mil. Há oportunidades para dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético.

A rede busca por profissionais em São Paulo, Rio Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Pará. Com mais de 1 mil operações em funcionamento e uma média de abertura de 40 unidades ao mês, a empresa estima gerar mais 5 mil novos postos de trabalho em 2021.

Atualmente a OdontoCompany conta com um time de mais de 32 mil colaboradores diretos. “ É extremamente gratificante saber que estamos gerando renda a milhares de brasileiro neste momento tão complicado que a economia passa”, afirma Dr. Paulo Zahr, fundador e presidente da companhia.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados em integrar o time de colaboradores da OdontoCompany devem acessar o site da empresa (odontocompany.com/trabalheconosco), clicar em “Trabalhe Conosco” e enviar o currículo.

