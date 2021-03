Espaço do Trabalhador reúne 76 vagas de emprego e estágio abertas esta semana

O Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra informou, na manhã desta segunda-feira (8), que está com 76 vagas de emprego e estágio abertas nessa semana. Há oportunidades para diversas áreas, como comércio, serviços, tecnologia da informação, entre outras.

publicidade

São oferecidas vagas para supervisor de atendimento (10), motorista de transporte coletivo (7), ajudante de montagem (5, marceneiro (4) e jardineiro (3). Os cargos cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de vendas oferecem duas (2) oportunidades cada.

Os cargos que oferecem uma (1) vaga casa são: ajudante de confeiteiro, ajudante de padeiro, analista de teste (Automação), arquiteto Java-Oracle, auxiliar de expedição, confeiteiro, desenvolvedor CRM Dynamics, desenvolvedor Java, desenvolvedor Net, especialista de requisitos, montador de painéis luminosos – habilitado, motorista de ambulância, padeiro e serralheiro.

publicidade

Já para pessoas com deficiência (PcD), há sete oportunidades disponíveis, sendo cinco (5) para operador de loja, uma (1) para auxiliar de produção e uma (1) para auxiliar de limpeza.

Vagas de estágio abertas no Espaço do Trabalhador:

Estudantes dos cursos de Administração, Recursos Humanos (RH), Direito, Psicologia ou Serviço Social também podem encontrar uma oportunidade de estágio por meio do Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra. O posto de atendimento oferece 20 vagas, sendo (8) para Serviço Social, (5) para Psicologia, (5) para Administração ou RH e (2) para o curso de Direito.

publicidade

As vagas de emprego e estágio divulgadas nesta segunda pelo Espaço são válidas até sexta-feira (12). A lista completa de oportunidades está disponível em www.ts.sp.gov.br.

Como se inscrever às vagas de emprego e estágio:

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail sde.cv@ts.sp.gov.br, com a identificação do cargo desejado. Devido à pandemia de covid-19 e à fase vermelha do Plano São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) está com atendimento restrito e recomenda que os candidatos evitem comparecer pessoalmente em sua sede.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail da Secretaria sde.cv@ts.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4788-7888.

>>> Leia também: Burger King tem vagas abertas para home office na área de tecnologia