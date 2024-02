O Oeste conseguiu arrancar um empate contra a Portuguesa Santista por 1 a 1, neste sábado (3), no Estádio Ulrico Mursa (Santos), pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O gol de empate do time de Barueri foi marcado pelo lateral Alex Reinaldo.

Com o resultado, o Oeste soma nove pontos e se mantém na briga pela classificação.

O próximo desafio do Rubrão será na quarta-feira (7), às 19h30, contra o Monte Azul, no estádio Novelli Júnior, em Itu.