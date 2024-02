Operação Noite Tranquila faz apreensão de drogas e lacra comércios em Itapevi

A Operação Noite Tranquila, realizada em Itapevi na sexta-feira (2) e no sábado (3), tirou de circulação cerca de R$ 45 mil em mercadorias do tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu na Estrada Mediterrânea, na Chácara Vitápolis. As equipes localizaram as drogas com a ajuda do cão Ayron. No local foram encontrados um caderno de anotações de contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, 15 litros de lança perfume, 228 frascos de vidro contendo a substância, 1.332 cápsulas de cocaína e 2.424 pacotes com maconha.

A operação realizou ainda a lacração de dois comércios por falta de alvará de funcionamento e perturbação do sossêgo. Foram fechados administrativamente 12 comércios pelo descumprimento da lei seca. Houve a interrupção de dois pancadões no Vitápolis e na Cohab com 250 pessoas averiguadas e uma motocicleta apreendida.

A Operação Noite Tranquila, que tem como foco manter a paz pública em relação ao furto, roubo e perturbação do sossego, contou a participação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi com os patrulhamentos da Ronda Ostensiva por Motocicletas (ROM), Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil e da Polícia Militar, bem como o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais.