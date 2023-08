Oeste enfrenta a Ponte Preta na Arena Barueri neste domingo (13)

O Oeste vai receber a Ponte Preta neste domingo (13), às 15h, na Arena Barueri em jogo válido pela Copa Paulista, que pode dar ao campeão uma vaga na Copa do Brasil.

O Rubrão vem de vitória conta o Primavera no último sábado (5), resultado que fez o time subir para vice-liderança na tabela do campeonato.

Para o desafio contra a Macaca, a preparação tem sido intensa. O time participou de um jogo-treino contra o Ska Brasil na última terça-feira (8) para fortalecer ainda mais sua preparação.

O técnico Lelé compartilhou suas perspectivas sobre a jornada do time até o momento:

“Nosso foco é a classificação. Buscamos um jogo mais sólido e com controle melhor das partidas. O objetivo é minimizar nossos erros para avançarmos para a zona de classificação. Durante o primeiro turno do campeonato oscilamos muito entre uma partida e outra. No returno buscamos o equilíbrio.”

O jogo de domingo terá transmissão ao vivo no YouTube.