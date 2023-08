Operação com participação das delegacias de Carapicuíba e Barueri prende 13 pessoas

A Operação “Proteção à Mulher”, deflagrada pelo Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), prendeu 13 pessoas na segunda-feira (7) na região. A operação foi concebida para enfrentar à violência contra a mulher e foi marcada em comemoração aos 17 anos da Lei n.º 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha.

Os trabalhos policiais foram realizados 239 agentes, integrantes de diversas delegacias do Demacro, entre elas as Delegacias de Defesa da Mulher de Carapicuíba e Barueri.

Durante as diligências, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão. No total, 13 pessoas foram presas e três armas de fogo (uma pistola com dois carregadores, um revólver, uma carabina com um carregador e um projétil íntegro) apreendidas.

Segundo a Polícia Civil, durante o mês de agosto, o Demacro promoverá iniciativas de conscientização, por meio de palestras, rodas de conversa e operações para combater a violência de gênero.