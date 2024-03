Oito são presos em fábrica de sabão falsificado em Santana de Parnaíba

Oito homens, com idades entre 20 e 40 anos, foram presos na terça-feira (12) em uma fábrica de sabão falsificado em Santana de Parnaíba.

A Polícia Civil apreendeu no local mais de 35 mil pacotes falsificados do produto.

Os policiais receberam a denúncia de que no local estava sendo produzido e revendido produto falsificado. Ao chegar no local, a Polícia localizou o gerente da fábrica clandestina, que confessou a produção do sabão, que ainda não havia sido liberado para venda, então ele reproduzia as embalagens de outras marcas e colocava seu próprio produto para distribuição e venda.

Além do gerente, outros sete homens foram encontrados enchendo as embalagens falsificadas.

O grupo foi detido no local e encaminhado à delegacia. Já o proprietário foi levado à cadeia pública.

Exames periciais foram solicitados para confirmar a procedência do produto. O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto, crime contra as relações de consumo e contra o registro de marca, na Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco.