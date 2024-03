Feira da Mulher Empreendedora de Santana de Parnaíba terá show de Kell Smith nesta sexta-feira (15)

A Feira da Mulher Empreendedora de Santana de Parnaíba – Especial Mês da Mulher começa nesta sexta-feira (15), às 16h, na Praça 14 de Novembro, no Centro.

No primeiro dia de evento, a grande atração será a apresentação da cantora Kell Smith, autora do hit “Era uma vez …”, às 20h30.

A feira prossegue no sábado e domingo, das 10h às 22h, com a apresentação de Aydê no dia 16, às 16h; e da banda Fractal no dia 17, às 15h.

O público contará com a participação de 73 barracas, sendo 14 delas distribuídas entre a Praça de Alimentação e 59 expositoras do município que, entre outros produtos, comercializarão roupas, acessórios, bijuterias, joias, artesanato, artigos para decoração e para pets, entre outros.